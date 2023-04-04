Курсы доллара и евро вновь обновили максимумы за год

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 79 рублей впервые с 19 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 08:10 мск, американская валюта прибавляла 0,33% и находилась на уровне 79 рублей. К 08:15 мск курс доллара замедлил рост до 0,2% и упал до 78,9 рубля.

Евро тем временем превысил 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года. По данным на 07:13 мск, валюта подорожала на 0,1% — до 86,1 рубля. Позже рост замедлился.