Во Франции сочли дедолларизацию необратимым процессом

Отказ от доллара в мире уже стал необратимым процессом, поскольку США пользуются своей валютой для давления на другие страны. Об этом заявил французский обозреватель Рено Жирар в статье для Le Figaro.

"Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля доллара. Полная дедолларизация не произойдёт в одночасье, но это явно необратимое движение", — указал публицист.

По мнению Жирара, очередным шагом в превращении доллара в оружие может стать заморозка долларовых резервов Центробанка России из-за конфликта на Украине. Поэтому страны начали сокращать торговлю в долларах и переходить на расчёты в национальных валютах.