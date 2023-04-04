ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 02:36

Во Франции сочли дедолларизацию необратимым процессом

Обозреватель Le Figaro Жирар: США превратили доллар в орудие политического давления

Отказ от доллара в мире уже стал необратимым процессом, поскольку США пользуются своей валютой для давления на другие страны. Об этом заявил французский обозреватель Рено Жирар в статье для Le Figaro.

"Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля доллара. Полная дедолларизация не произойдёт в одночасье, но это явно необратимое движение", — указал публицист.

"Неизбежная тенденция": В Китае предсказали конец господства США

"Неизбежная тенденция": В Китае предсказали конец господства США

По мнению Жирара, очередным шагом в превращении доллара в оружие может стать заморозка долларовых резервов Центробанка России из-за конфликта на Украине. Поэтому страны начали сокращать торговлю в долларах и переходить на расчёты в национальных валютах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности старта процесса дедолларизации. Вместе с тем он назвал главным приоритетом макроэкономическую стабильность.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Валюта
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров