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1 апреля, 03:32

"Неизбежная тенденция": В Китае предсказали конец господства США

Китайская GT: Использованием доллара как оружия США приближают конец своей гегемонии

Доллар стал оружием США по принуждению других стран во всём мире, и, используя валюту в этом качестве, Штаты сами же помогают нарастающей волне дедолларизации. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии… Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", — говорится в статье.

Гегемонистские амбиции Америки с её санкционным давлением только провоцируют другие страны избавиться от долларовой зависимости, указывает газета. Многие государства хотят заменить систему SWIFT, избегая "монетарного принуждения" со стороны США, и, как отмечается в статье, этот сигнал становится "всё очевиднее и сильнее". Так, например, в реалах и юанях теперь будут проводить торговые операции Китай и Бразилия без посредника в виде американской валюты. По мнению редакции издания, всё больше государств будут искать ей альтернативу.

"История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с её валюты", резюмирует издание.

Предсказавший глобальный кризис экономист напророчил крах доллара

Предсказавший глобальный кризис экономист напророчил крах доллара

Как ранее писал Лайф, в Китае заявили о "беспрецедентном восстании" в мире против западных порядков. Не только Россия бросает вызов международному порядку, главенство в котором занимают Соединённые Штаты Америки, утверждают там.

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Арина Родионова
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