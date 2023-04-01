"Неизбежная тенденция": В Китае предсказали конец господства США
Китайская GT: Использованием доллара как оружия США приближают конец своей гегемонии
Доллар стал оружием США по принуждению других стран во всём мире, и, используя валюту в этом качестве, Штаты сами же помогают нарастающей волне дедолларизации. Об этом пишет китайская газета Global Times.
"США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии… Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", — говорится в статье.
Гегемонистские амбиции Америки с её санкционным давлением только провоцируют другие страны избавиться от долларовой зависимости, указывает газета. Многие государства хотят заменить систему SWIFT, избегая "монетарного принуждения" со стороны США, и, как отмечается в статье, этот сигнал становится "всё очевиднее и сильнее". Так, например, в реалах и юанях теперь будут проводить торговые операции Китай и Бразилия без посредника в виде американской валюты. По мнению редакции издания, всё больше государств будут искать ей альтернативу.
"История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с её валюты", — резюмирует издание.
Как ранее писал Лайф, в Китае заявили о "беспрецедентном восстании" в мире против западных порядков. Не только Россия бросает вызов международному порядку, главенство в котором занимают Соединённые Штаты Америки, утверждают там.
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