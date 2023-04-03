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3 апреля, 11:12

Курсы доллара и евро обновили максимум с апреля 2022 года

Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

3 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

По данным на 13:40 мск, американская валюта прибавила 0,53% и поднялась до 78,01 рубля. Затем доллар опустился до 77,98 рубля.

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Евро также растёт. Впервые с 20 апреля прошлого года курс валюты превысил 85 рублей. На 13:52 мск евро подорожал на 0,97% — до 85,03 рубля. В 13:57 валюта упала до 84,97 рубля.

Ранее в Китае заявили, что использованием доллара как оружия США приближают конец своей гегемонии. По мнению авторов издания GT, Вашингтон сам помогает нарастающей волне дедолларизации.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Никита Никонов
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