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5 апреля, 14:44

Объём ФНБ на 1 апреля вырос до 11,9 триллиона рублей

Объём средств Фонда национального благосостояния на 1 апреля 2023 года составил 11,9 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"По состоянию на 1 апреля 2023 года объём ФНБ составил 11,9 триллиона рублей, или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год", — говорится в опубликованном сообщении.

Объём же ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 6,71 триллиона рублей, или 87 миллиардов долларов (4,5% прогнозируемого ВВП).

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Ранее в Минфине сообщили, что объём дополнительных доходов бюджета России на конец марта составляет 2,5 триллиона рублей. По словам главы министерства Антона Силуанова, в нефтегазовом секторе наблюдается небольшое сокращение доходов.

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Матвей Константинов
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