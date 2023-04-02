В Минфине назвали объём дополнительных доходов бюджета на конец марта
Силуанов: Размер допдоходов бюджета РФ на конец марта составляет 2,5 трлн рублей
Российский бюджет на конец марта получил 2,5 триллиона рублей в виде дополнительных доходов. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Силуанов назвал объём дополнительных доходов бюджета на конец марта. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"В казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей", — отметил Силуанов.
При этом глава Минфина обратил внимание на небольшое снижение нефтегазовых доходов. По его словам, это произошло из-за того, что параметры цен на энергоресурсы отличаются от того, что было заложено в бюджете. Однако Силуанов выразил уверенность в том, что страна непременно выполнит все обязательства на этот счёт.
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