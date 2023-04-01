России предрекли рост геополитического влияния из-за ухода западных зернотрейдеров

Уход с российского рынка западных зернотрейдеров лишь усилит геополитическое влияние России, поскольку ещё большая доля экспорта сельхозпродукции теперь перейдёт под контроль государства, пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что подобный расклад сильно изменит ситуацию на мировом рынке продовольствия. В таких условиях странам будет проще договариваться друг с другом о поставках зерна, минуя международных трейдеров. Всё это выводит продовольственный рынок на ключевые позиции с точки зрения геополитики.

"Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов", — констатирует автор материала.