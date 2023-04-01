России предрекли рост геополитического влияния из-за ухода западных зернотрейдеров
Bloomberg: Россия лишь усилит геополитическое влияние после ухода западных зернотрейдеров
Уход с российского рынка западных зернотрейдеров лишь усилит геополитическое влияние России, поскольку ещё большая доля экспорта сельхозпродукции теперь перейдёт под контроль государства, пишет Bloomberg.
Аналитики считают, что подобный расклад сильно изменит ситуацию на мировом рынке продовольствия. В таких условиях странам будет проще договариваться друг с другом о поставках зерна, минуя международных трейдеров. Всё это выводит продовольственный рынок на ключевые позиции с точки зрения геополитики.
"Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов", — констатирует автор материала.
Ранее канадская компания Viterra Limited, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков агротоваров, уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в РФ с 1 июля 2023 года. Сейчас она отгружает оставшееся зерно и выясняет, что делать со своими активами. О прекращении сотрудничества с РФ также позже сообщила американская продовольственная компания Cargill.
ТАСС / Михаил Почуев