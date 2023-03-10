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10 марта, 20:14

В ООН заявили, что российское зерно и удобрения помогают решать продовольственный кризис

Организация Объединённых Наций работает над экспортом российского зерна и удобрений, что снижает риск мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о повестке переговоров делегаций ООН и РФ, которые пройдут 13 марта в Женеве.

"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен возглавляет усилия организации <...> с Российской Федерацией касательно экспорта российских удобрений и зерна, что является очень важной частью нашей работы по снижению риска продолжающегося продовольственного кризиса", — отметил он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш приложит все силы для обеспечения экспорта российских удобрений. А в Кремле заявили, что у России до сих пор много вопросов по конкретной реализации зерновой сделки, в том числе второй её части. Москва намерена обсуждать это.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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