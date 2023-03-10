В ООН заявили, что российское зерно и удобрения помогают решать продовольственный кризис

Организация Объединённых Наций работает над экспортом российского зерна и удобрений, что снижает риск мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о повестке переговоров делегаций ООН и РФ, которые пройдут 13 марта в Женеве.