В ООН заявили, что российское зерно и удобрения помогают решать продовольственный кризис
Организация Объединённых Наций работает над экспортом российского зерна и удобрений, что снижает риск мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о повестке переговоров делегаций ООН и РФ, которые пройдут 13 марта в Женеве.
"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен возглавляет усилия организации <...> с Российской Федерацией касательно экспорта российских удобрений и зерна, что является очень важной частью нашей работы по снижению риска продолжающегося продовольственного кризиса", — отметил он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш приложит все силы для обеспечения экспорта российских удобрений. А в Кремле заявили, что у России до сих пор много вопросов по конкретной реализации зерновой сделки, в том числе второй её части. Москва намерена обсуждать это.
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