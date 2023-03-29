Один из крупнейших в мире поставщиков зерна Cargill прекратит экспорт из России

Американская продовольственная компания Cargill, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.



По данным агенства, компания уведомила о своём решении заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут. Российская "дочка" корпорации прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства.

Американская Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. Однако, по оценке председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, данное решение никак не отразится общем размере экспорта из РФ. Аналогичное мнение высказали и в Минсельхозе.

"Компания входит в число крупных экспортёров, но всё-таки не в топ-пять, который вывозит основной объём. Учитывая плановое снижение урожая в следующем сезоне, уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объём бизнеса в натуральном выражении", — пояснил Зернин.