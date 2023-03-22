В финском порту заявили о задержании судна с "российскими удобрениями"

В финском порту Котка задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы принадлежит физлицу из РФ, находящемуся под европейскими санкциями. Издание Yle сообщает, что МИД Финляндии рассматривает заявление для исключительного разрешения на экспорт груза.

"Судно Smew стоит на якоре за пределами порта. Это первый случай, когда груз был задержан в [данном] порту из-за санкций ЕС", — заявил гендиректор порта Хамина-Котка Киммо Наски.

В департаменте по санкциям МИД страны заявили, что "благодаря сотрудничеству с властями" министерство обнаружило, что "есть удобрения, которые, вероятно, принадлежат человеку из санкционного списка ЕС". Yle уточняет, что на судне находится 20 тысяч тонн удобрений стоимостью 480–600 евро за тонну. Следовательно, рыночная стоимость груза составляет 10–12 миллионов евро.

"Согласно правилам Евросоюза, активы [физлица] должны быть заморожены в случае обнаружения", — сказала глава департамента Пиа Сариваара.