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9 марта, 14:18

Турция без предупреждения начала блокировать переправку товаров в Россию

"Коммерсант FM": Турецкая таможня остановила транзит санкционных грузов в Россию

В Турции без предупреждения стали блокировать оформление транзита товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает радиостанция "Коммерсант FM", ссылаясь на участников рынка.

Так, по словам генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло, таможня Турции вчера и сегодня не даёт добро на отправление в РФ всех товаров нетурецкого производства. Причины внезапного отказа не называются.

"Вчера вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались ещё раз оформить, но система действительно всё блокирует", отметил Властопуло.

Как подчеркнула коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова, турецкие власти до сих пор не делали каких-либо заявлений по поводу сложившейся ситуации. По мнению собеседников радиостанции, негласный запрет на ввоз санкционки через Турцию в РФ мог быть принят после визита в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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