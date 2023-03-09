Турция без предупреждения начала блокировать переправку товаров в Россию

В Турции без предупреждения стали блокировать оформление транзита товаров, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает радиостанция "Коммерсант FM", ссылаясь на участников рынка.

Так, по словам генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло, таможня Турции вчера и сегодня не даёт добро на отправление в РФ всех товаров нетурецкого производства. Причины внезапного отказа не называются.

"Вчера вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались ещё раз оформить, но система действительно всё блокирует", — отметил Властопуло.

Как подчеркнула коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова, турецкие власти до сих пор не делали каких-либо заявлений по поводу сложившейся ситуации. По мнению собеседников радиостанции, негласный запрет на ввоз санкционки через Турцию в РФ мог быть принят после визита в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена.