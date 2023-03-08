Экспорт из США в Россию сократился до 30-летнего минимума

Экспорт из США в Россию стал рекордно низким за последние 30 лет. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальную статистику, в январе текущего года этот показатель достиг 44,6 миллиона долларов.

При этом ещё в декабре 2022 года объёмы поставок в РФ составляли 112,8 миллиона долларов. Как отмечается, самые низкие значения фиксировались в январе 1992 года (1,3 миллиона долларов). Тогда причинами снижения экспорта назывались технические неполадки, связанные с распадом СССР. Что касается импорта из РФ, то в январе текущего года он составил 508,6 миллиона долларов против 638,4 миллиона в предыдущем месяце.