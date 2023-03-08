Поставщики айфонов придумали, как везти их в России в обход санкций

Западные компании стали завозить в Россию уже активированные за рубежом "айфоны". Они так делают, потому что боятся разрыва контракта с Apple на поставку смартфонов и нарушения санкций, запрещающих поставку России телефонов дороже $300.

"Мелкие продавцы, которые возят партии до 100 штук условно, продолжат привозить неактивированные устройства. Речь идет про продавцов на маркетплейсах. Разумеется, такие iPhone будут стоить дороже", — рассказал источник газеты "Известия".

Распакованные iPhone, по данным издания, продаются с пометкой, что модель могла быть активирована, но она новая и привязана к какому-либо аккаунту Apple ID не была. Такие устройства, по сообщению газеты, уже появились в одном из крупнейших онлайн-магазинов.

Эксперты говорят, что активированные за рубежом устройства в России не получится ремонтировать в официальных сервисах Apple.