Apple частично приостановила в России гарантийное обслуживание

Сдать MacBook и iPad на гарантийное обслуживание в России пока больше не получится: авторизованные сервисы прекратили приём этих устройств из-за отсутствия деталей. iPhone же по-прежнему сдать можно. Об этом сообщили в службе техподдержки Apple.

"Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook... Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства", — цитирует РИА "Новости" консультанта компании.

Он же подтвердил, что деталей для айфонов ещё хватает и их ремонтируют. Когда же восстановится приём iPad и MacBook, пока не известно, ответил консультант.