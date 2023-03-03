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3 марта, 20:11

Apple частично приостановила в России гарантийное обслуживание

Apple перестала в России принимать MacBook и iPad на гарантийное обслуживание

Сдать MacBook и iPad на гарантийное обслуживание в России пока больше не получится: авторизованные сервисы прекратили приём этих устройств из-за отсутствия деталей. iPhone же по-прежнему сдать можно. Об этом сообщили в службе техподдержки Apple.

"Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook... Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства", — цитирует РИА "Новости" консультанта компании.

Он же подтвердил, что деталей для айфонов ещё хватает и их ремонтируют. Когда же восстановится приём iPad и MacBook, пока не известно, ответил консультант.

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Как писал Лайф, ранее информация о такой приостановке гарантийного обслуживания техники Apple появилась в соцсетях. Однако в re:Store заявили, что подобных данных у них нет.

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Арина Родионова
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