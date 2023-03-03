В re:Store прокомментировали сообщения о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
В re:Store заявили, что у них нет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
В телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России. Как утверждается, такое сообщение американская компания якобы выслала сегодня авторизованным сервисным центрам. При этом на iPhone и Apple Watch эти ограничения не распространяются.
Тем не менее в розничной сети re:Store, где продаётся оригинальная "яблочная" техника, заявили РИА "Новости", что не располагают информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad на территории нашей страны. Компания по сей день продолжает обслуживать как iPad, так и Mac, iPhone и Apple Watch.
Ранее Лайф сообщал, что россиянам назвали методы обхода возможной блокировки iPhone в стране. Как отметил эксперт Евгений Баклушин, американская компания вряд ли сможет как-то препятствовать работе устройства, которое уже функционирует на территории РФ, но технически сделать это в удалённом режиме вполне возможно.
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