В re:Store прокомментировали сообщения о прекращении гарантии на Mac и iPad в России

В телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России. Как утверждается, такое сообщение американская компания якобы выслала сегодня авторизованным сервисным центрам. При этом на iPhone и Apple Watch эти ограничения не распространяются.

Тем не менее в розничной сети re:Store, где продаётся оригинальная "яблочная" техника, заявили РИА "Новости", что не располагают информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad на территории нашей страны. Компания по сей день продолжает обслуживать как iPad, так и Mac, iPhone и Apple Watch.