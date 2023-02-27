В Общественной палате назвали два фактора, вынудившие Apple покориться российским законам

Тот факт, что компания Apple заплатила назначенный ФАС штраф в размере 906 миллионов рублей, доказывает, что российский рынок ценен для иностранных ИТ-гигантов. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

Он отметил, что корпорация, с одной стороны, готова идти на сотрудничество с российским регулятором, чтобы избежать ещё больших санкций, а с другой — понимает, что злоупотреблять своим монопольным положением для неё становится всё сложнее. В России активно развиваются альтернативы, в том числе отечественные магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. По словам эксперта, всё вышеперечисленное вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции, которую они не видели уже многие годы.

"Уплата штрафа, а также выполнение предписания ФАС по делу с "Лабораторией Касперского" в начале февраля этого года свидетельствует о том, что российский регулятор всё же имеет рычаги влияния на иностранный бигтех. Мировая практика показывает, что Apple в целом готова соблюдать антимонопольное законодательство. Правда, порой только перед лицом санкций. Так, к примеру, в июле прошлого года компания разрешила использование сторонних платёжных систем в App Store в Южной Корее", — добавил собеседник Лайфа.