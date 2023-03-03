Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 10:32

Россиянам назвали методы обхода возможной блокировки iPhone в стране

Эксперт Баклушин рекомендовал россиянам VPN, чтобы избежать возможной блокировки iPhone

Чтобы избежать возможной блокировки iPhone, россиянам следует зарегистрировать устройство с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только с включённым VPN. Об этом рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

По его словам, американская компания Apple вряд ли заблокирует уже работающие в РФ устройства, но технически сделать это в удалённом режиме возможно.

"Единственный вариант — регистрировать устройство с зарубежным аккаунтом, который можно завести самостоятельно, и пользоваться им исключительно с применением VPN, чтобы устройство не отследили по геолокации", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам Баклушина, производитель может заблокировать технику вне зависимости от версии iOS на устройстве. Это может быть связано с защитой собственных интересов, в том числе из-за давления на Apple со стороны недружественных государств.

Россиянам объяснили, почему не стоит бездумно обновлять приложения на смартфоне

Россиянам объяснили, почему не стоит бездумно обновлять приложения на смартфоне

Эксперт считает, что такую блокировку могут попытаться выдать за противодействие криминальным структурам, а также ввести её в свете исполнения санкционной политики Запада. При этом он убеждён, что ограничение всё же маловероятно и пока не рекомендует россиянам отказываться от техники Apple.

Ранее Лайф писал о том, что новые антироссийские санкции, объявленные США 24 февраля, расширили список "предметов роскоши", которые нельзя вывозить в РФ. Под запрет подпали в том числе смартфоны дороже 300 долларов (около 23 тысяч рублей).

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Apple
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров