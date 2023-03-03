Россиянам назвали методы обхода возможной блокировки iPhone в стране

Чтобы избежать возможной блокировки iPhone, россиянам следует зарегистрировать устройство с помощью зарубежного аккаунта и пользоваться им только с включённым VPN. Об этом рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

По его словам, американская компания Apple вряд ли заблокирует уже работающие в РФ устройства, но технически сделать это в удалённом режиме возможно.

"Единственный вариант — регистрировать устройство с зарубежным аккаунтом, который можно завести самостоятельно, и пользоваться им исключительно с применением VPN, чтобы устройство не отследили по геолокации", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам Баклушина, производитель может заблокировать технику вне зависимости от версии iOS на устройстве. Это может быть связано с защитой собственных интересов, в том числе из-за давления на Apple со стороны недружественных государств.

Эксперт считает, что такую блокировку могут попытаться выдать за противодействие криминальным структурам, а также ввести её в свете исполнения санкционной политики Запада. При этом он убеждён, что ограничение всё же маловероятно и пока не рекомендует россиянам отказываться от техники Apple.