Россиянам объяснили, почему не стоит бездумно обновлять приложения на смартфоне

Относиться к обновлению приложений нужно с умом, внимательно изучая комментарии к новым версиям, чтобы избежать негативного эффекта. Перед тем как принять решение, стоит оценить, насколько важны нововведения. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Современный уровень угроз безопасности и квалификация злоумышленников требуют постоянного поддержания актуальных версий программного обеспечения на мобильных устройствах. Компании Apple и Google внедрили в свои площадки распространения приложений функции автоматического обновления. Многие используют функцию автообновления, но часть пользователей не следует рекомендациям разработчиков и вовсе не обновляет ПО. Оба типа пользовательского поведения могут привести к проблемам различного характера", — отметил он.

По словам эксперта, если не обновлять приложения, то со временем они могут начать некорректно работать. Так, возможно отсутствие нового функционала. Кроме того, неактуальная версия программ может содержать пробелы в безопасности. Особенно это касается приложений банков, так как понижается уровень сохранности данных и средств от возможных кибератак.

"Негативной стороной поддержания актуальных версий ПО является то, что обновлённые версии могут не нести функциональных изменений, а лишь изменять привычный дизайн. Это может привести к растерянности пользователей, особенно пожилого возраста, привыкших к старой версии", — добавил Магомедов.

Он подчеркнул, что также не стоит исключать последних фактов геополитической обстановки. Дело в том, что новые версии ПО могут приводить к ограничениям возможностей пользователей. Кроме того, если устройство не имеет хороших вычислительных мощностей, новая версия приложения может существенно повлиять на производительность гаджета. Между тем обновление программ связано с потреблением трафика, в таком случае вероятен быстрый расход лимита.