"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 06:37

РКН запретил ряду компаний использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг

Роскомнадзор запретил использовать зарубежные мессенджеры ряду российских компаний для оказания услуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что сегодня, 1 марта, вступают в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году. Документ устанавливает запрет на использование таких иностранных сервисов, как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", — добавили в Роскомнадзоре.

В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Telegram в России

В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Telegram в России

Ранее Роскомнадзор подтвердил планы ограничить передачу платёжной информации в иностранных мессенджерах с 1 марта. В ведомстве подчеркнули, что основными критериями отнесения сервиса к зарубежным являются сведения о том, что владелец программы — иностранное лицо.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Бизнес
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Сервисы и приложения
  • Экономика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров