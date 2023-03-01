РКН запретил ряду компаний использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг

Роскомнадзор запретил использовать зарубежные мессенджеры ряду российских компаний для оказания услуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что сегодня, 1 марта, вступают в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году. Документ устанавливает запрет на использование таких иностранных сервисов, как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", — добавили в Роскомнадзоре.