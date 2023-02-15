Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 15:30

В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Telegram в России

Депутат Попов: В ГД не обсуждают блокировку Telegram в случае отказа маркировать "вражьи" каналы

Маркировка телеграм-каналов с враждебной по отношению к РФ информацией технически невозможна из-за "слабых коммуникаций" с руководством мессенджера. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. В разговоре с "Газетой.ru" парламентарий также отметил, что тема блокировки Telegram не обсуждается.

По его словам, озабоченность Совфеда по вопросу враждебности определённых телеграм-каналов понятна. Сейчас мессенджер превращается в одну из самых массовых, влиятельных сетей коммуникаций в России, заметил депутат.

Предложение Матвиенко о маркировке "вражеских" телеграм-каналов пока не поступало в РКН
Предложение Матвиенко о маркировке "вражеских" телеграм-каналов пока не поступало в РКН

"Но с точки зрения технического исполнения возникают определённые вопросы. Прежде всего необходимо понять, каким образом эти пометки будут выставляться. Но прежде всего, конечно, технически не представляется возможным, как мне кажется, реализовать эту идею из-за слабых коммуникаций с руководством Telegram", — заявил Попов.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке мессенджера в России, парламентарий сказал, что это не обсуждается.

Маркировки иноагентов могут распространить на Telegram
Маркировки иноагентов могут распространить на Telegram

Напомним, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила специальным образом маркировать телеграм-каналы с "враждебной" информацией. Политик также отметила готовность сенаторов плотнее работать в этом направлении с Роскомнадзором.

BannerImage

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Евгений Попов
  • Telegram
  • Госдума
  • Общество
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar