В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Telegram в России

Маркировка телеграм-каналов с враждебной по отношению к РФ информацией технически невозможна из-за "слабых коммуникаций" с руководством мессенджера. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. В разговоре с "Газетой.ru" парламентарий также отметил, что тема блокировки Telegram не обсуждается.

По его словам, озабоченность Совфеда по вопросу враждебности определённых телеграм-каналов понятна. Сейчас мессенджер превращается в одну из самых массовых, влиятельных сетей коммуникаций в России, заметил депутат.

"Но с точки зрения технического исполнения возникают определённые вопросы. Прежде всего необходимо понять, каким образом эти пометки будут выставляться. Но прежде всего, конечно, технически не представляется возможным, как мне кажется, реализовать эту идею из-за слабых коммуникаций с руководством Telegram", — заявил Попов.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке мессенджера в России, парламентарий сказал, что это не обсуждается.