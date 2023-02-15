Маркировки иноагентов могут распространить на Telegram
Председатель Совфеда Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с "враждебной" информацией
В Совфеде предложили специальным образом маркировать телеграм-каналы с враждебной информацией. Инициативу озвучила на заседании в среду спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Она отметила, что сенаторы готовы плотнее работать в этом направлении с Роскомнадзором, отслеживать деятельность таких ресурсов, а также "обнародовать все каналы, за которыми прячутся наши недруги".
"Может быть, как-то единым значком маркировать, как иноагентов", — цитирует предложение Матвиенко РИА "Новости".
Ранее стало известно, что cозданный с помощью дипфейков контент могут начать маркировать в России. Сегодня технология синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте, становится популярной, но с помощью дипфейков мошенники могут совершать преступления.
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