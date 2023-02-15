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15 февраля, 10:20

Предложение Матвиенко о маркировке "вражеских" телеграм-каналов пока не поступало в РКН

Роскомнадзор ещё не получал предложения председателя Совфеда Валентины Матвиенко о маркировке телеграм-каналов с "враждебной" информацией. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

"Указанное предложение пока не поступало в Роскомнадзор. В случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке и в соответствии с компетенцией ведомства", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Там также добавили, что меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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Напомним, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с "враждебной" информацией специальным образом. Политик также отметила готовность сенаторов плотнее работать в этом направлении с Роскомнадзором.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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