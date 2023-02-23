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23 февраля, 14:50

Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Еврокомиссия (ЕК) попросила сотрудников временно удалить с мобильных устройств популярное китайское приложение TikTok. Необходимость данной меры европейские чиновники объясняют кибербезопасностью.

"Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду ЕК", — говорится в коммюнике комиссии, опубликованном в Брюсселе.

Как уточняется в документе, усиление безопасности в отношении других соцсетей также будет находиться под постоянным контролем.

Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников палаты, а также использования программы на рабочих устройствах.


Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Наталья Исакова
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