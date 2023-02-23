Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности
Еврокомиссия (ЕК) попросила сотрудников временно удалить с мобильных устройств популярное китайское приложение TikTok. Необходимость данной меры европейские чиновники объясняют кибербезопасностью.
"Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду ЕК", — говорится в коммюнике комиссии, опубликованном в Брюсселе.
Как уточняется в документе, усиление безопасности в отношении других соцсетей также будет находиться под постоянным контролем.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников палаты, а также использования программы на рабочих устройствах.
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