Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Еврокомиссия (ЕК) попросила сотрудников временно удалить с мобильных устройств популярное китайское приложение TikTok. Необходимость данной меры европейские чиновники объясняют кибербезопасностью.

"Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду ЕК", — говорится в коммюнике комиссии, опубликованном в Брюсселе.