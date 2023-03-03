Россиян предупредили о риске остаться без айфонов

Некоторые модели iPhone среднего и премиум-сегментов в обозримом будущем могут либо вырасти в цене, либо вовсе исчезнуть с прилавков: посредники поставок этих смартфонов начали отказываться от их ввоза в Россию по параллельному импорту. Поводом стали новые санкции США, запрещающие вывоз в Россию телефонов дороже $300. Часть поставщиков по параллельному импорту из Ближнего Востока уже уведомили партнёров об этой тенденции.

"Санкции могут коснуться не только смартфонов из США, но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские", — цитирует газета "Известия" слова источника на рынке потребительской электроники.

Пока прямых отказов от сотрудничества не было, сообщают собеседники издания, но это, по их мнению, лишь вопрос времени. Между тем, американские антироссийские санкции касаются более чем 270 кодов товарной номенклатуры. Сюда входят кондиционеры, вентиляторы и холодильники, если они стоят более $750, принтеры (более $300), пылесосы (более $100).

Под новые американские санкции могут попасть устройства не только от Аpple, но также от Samsung и Huawei. Некоторые собеседники издания высказали мнение, что глобального сбоя поставок не будет — схем ввоза множество, включая проходящие через третьи страны. Премиальные смартфоны с рынка не исчезнут, считают они, а цены, если вырастут, то за счёт удлинения логистических цепочек, что вполне оправдано. В Минпромторге заявили, что официальных отказов поставщиков не было, сейчас готовится пятая редакция перечня товаров параллельного импорта.