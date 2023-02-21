МИД вызвал посла Бангладеш из-за недопуска российских судов в порты
Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван в Министерство иностранных дел РФ. Причиной этому послужило решение властей государства запретить входить в порты российским судам. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили российско-бангладешское сотрудничество, ряд аспектов которого вызывает у Москвы серьёзную обеспокоенность.
"Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", — сказано в сообщении.
МИД также объяснил, что подобное решение не характерно для традиционно дружественных двусторонних отношений. Кроме того, оно также может отрицательным образом отразиться и на перспективах сотрудничества во многих других областях.
Напомним, несколько дней назад Посольство РФ подтвердило запрет Бангладеш на заход 69 российских судов в порты страны. Также указывалось, что это решение не повлияло на поставки пшеницы из России: они продолжают осуществляться в том же режиме.
ТАСС / Zuma