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21 февраля, 14:36

МИД вызвал посла Бангладеш из-за недопуска российских судов в порты

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван в Министерство иностранных дел РФ. Причиной этому послужило решение властей государства запретить входить в порты российским судам. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили российско-бангладешское сотрудничество, ряд аспектов которого вызывает у Москвы серьёзную обеспокоенность.

"Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", — сказано в сообщении.

МИД также объяснил, что подобное решение не характерно для традиционно дружественных двусторонних отношений. Кроме того, оно также может отрицательным образом отразиться и на перспективах сотрудничества во многих других областях.

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Напомним, несколько дней назад Посольство РФ подтвердило запрет Бангладеш на заход 69 российских судов в порты страны. Также указывалось, что это решение не повлияло на поставки пшеницы из России: они продолжают осуществляться в том же режиме.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова
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