МИД вызвал посла Бангладеш из-за недопуска российских судов в порты

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан вызван в Министерство иностранных дел РФ. Причиной этому послужило решение властей государства запретить входить в порты российским судам. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили российско-бангладешское сотрудничество, ряд аспектов которого вызывает у Москвы серьёзную обеспокоенность.

"Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш", — сказано в сообщении.

МИД также объяснил, что подобное решение не характерно для традиционно дружественных двусторонних отношений. Кроме того, оно также может отрицательным образом отразиться и на перспективах сотрудничества во многих других областях.