Российскую пшеницу продолжают поставлять в Бангладеш, несмотря на запрет на заход судов
Посольство РФ подтвердило запрет Бангладеша на заход 69 российских судов в порты страны
Запрет на заход российских судов в Бангладеш, который ранее подтвердило диппредставительство страны, не влияет на поставки пшеницы из РФ. Они продолжают осуществляться в том же режиме, сообщили в Посольстве России в Дакке.
Как уточнили в диппредставительстве, в январе 2023 года МИД Бангладеш передал список из 69 российских кораблей, которым запрещён заход в национальные морские порты в связи с санкциями США. Однако это не означает прекращение импорта товаров, поскольку под ограничения попадают лишь конкретные суда.
"Посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш", — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.
Так, с июля прошлого года по январь 2023 года было отгружено уже 920 тысяч тонн зерна.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, куда отправили пшеницу с Украины вместо бедных стран. Как узнала газета Exxpress, пшено не добралось до африканских стран. Вместо этого оно пошло на корм для свиней в Испании.
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