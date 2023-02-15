Российскую пшеницу продолжают поставлять в Бангладеш, несмотря на запрет на заход судов

Запрет на заход российских судов в Бангладеш, который ранее подтвердило диппредставительство страны, не влияет на поставки пшеницы из РФ. Они продолжают осуществляться в том же режиме, сообщили в Посольстве России в Дакке.

Как уточнили в диппредставительстве, в январе 2023 года МИД Бангладеш передал список из 69 российских кораблей, которым запрещён заход в национальные морские порты в связи с санкциями США. Однако это не означает прекращение импорта товаров, поскольку под ограничения попадают лишь конкретные суда.

"Посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш", — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

Так, с июля прошлого года по январь 2023 года было отгружено уже 920 тысяч тонн зерна.