Россиянам объяснили, почему снизились поставки сигарет

Снижение поставок сигарет и стиков в Россию может быть связано с уменьшением потребления табачной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

Указывается, что компания Philip Morris International (PMI) по итогам 2022 года сократила объём поставок сигарет и стиков в РФ на 6%, до 64,693 млрд единиц. Такую тенденцию снижения объяснил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

"Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий. По многим табачным категориям в 2022-м произошло падение", — сказал он.

По словам Федотова, тенденция снижения связана с падением реальных доходов населения, а также в определённых табачных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта. Кроме того, компания PMI сохранила свою долю на рынке, подчеркнул президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев. По его словам, отгрузка продукции Philip Morris уменьшилась на 6%, а это обычный показатель снижения в год.