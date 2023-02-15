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15 февраля, 05:01
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СМИ узнали, куда отправили пшеницу с Украины вместо бедных стран

Exxpress: Украинская пшеница пошла на корм свиньям в Испании вместо бедных стран

Украинская пшеница не добралась до бедных стран Африки, вместо этого она пошла на корм для свиней в Испании. Об этом заявил обозреватель газеты Exxpress Михаэль Кох.

"Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путём, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого её в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства", сообщает публицист.

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Причиной этого стала финансовая выгода Киева, уверен Кох. По его мнению, Испания заплатила больше денег, поэтому Украина поставила зерно именно туда.

Ранее Лайф писал, что в украинском порту Рени затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы. Как отметил владелец судна, инцидент произошёл в момент погрузки зерна, когда в машинное отделение начала поступать вода.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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