Украинская пшеница не добралась до бедных стран Африки, вместо этого она пошла на корм для свиней в Испании. Об этом заявил обозреватель газеты Exxpress Михаэль Кох.

"Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путём, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого её в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства", — сообщает публицист.

Причиной этого стала финансовая выгода Киева, уверен Кох. По его мнению, Испания заплатила больше денег, поэтому Украина поставила зерно именно туда.