Курс доллара покорил новую высоту этого года

В ходе начала торгов на Мосбирже курс доллара вновь вырос и достиг отметки в 82 рубля. В последний раз на таком уровне он был 14 апреля 2022 года.

Так, к 07:23 мск курс доллара вырос на 0,85% от уровня начала торгов и достигал отметки 82,06 рубля. А евро прибавил 0,82% и подрос до отметки 89,88%.