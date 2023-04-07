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7 апреля, 04:30

Курс доллара покорил новую высоту этого года

Курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

В ходе начала торгов на Мосбирже курс доллара вновь вырос и достиг отметки в 82 рубля. В последний раз на таком уровне он был 14 апреля 2022 года.

Так, к 07:23 мск курс доллара вырос на 0,85% от уровня начала торгов и достигал отметки 82,06 рубля. А евро прибавил 0,82% и подрос до отметки 89,88%.

Доллар дорожает опережающими темпами: Каких отметок достигнет курс рубля

Доллар дорожает опережающими темпами: Каких отметок достигнет курс рубля

Как сообщал Лайф, ранее биржевой аналитик рекомендовал на фоне растущего курса американской валюты инвестировать в дирхемы, а также облигации, номинированные в доллары.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Андрей Григорьев

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