Курс доллара достиг 83 рублей впервые с апреля прошлого года
Доллар подорожал до 83 рублей, а евро — до 91 рубля
Впервые с 6 апреля 2022 года курс американской валюты достиг отметки больше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 13:07 доллар подорожал на 2,27% во время торгов, до 83,22 рубля, а курс евро вырос на 2,09%, до 91,0175 рубля. Что касается китайской валюты, то её стоимость увеличилась на 2,52% и достигла отметки 12,097 рубля.
Ранее сообщалось, что евро подорожал до 90 рублей. Такой отметки курс европейской валюты достиг впервые с 14 апреля 2022 года.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV