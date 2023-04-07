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7 апреля, 10:13

Курс доллара достиг 83 рублей впервые с апреля прошлого года

Доллар подорожал до 83 рублей, а евро — до 91 рубля

Впервые с 6 апреля 2022 года курс американской валюты достиг отметки больше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:07 доллар подорожал на 2,27% во время торгов, до 83,22 рубля, а курс евро вырос на 2,09%, до 91,0175 рубля. Что касается китайской валюты, то её стоимость увеличилась на 2,52% и достигла отметки 12,097 рубля.

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Ранее сообщалось, что евро подорожал до 90 рублей. Такой отметки курс европейской валюты достиг впервые с 14 апреля 2022 года.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Светлана Оперук
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