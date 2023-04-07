Курс доллара достиг 83 рублей впервые с апреля прошлого года

Впервые с 6 апреля 2022 года курс американской валюты достиг отметки больше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:07 доллар подорожал на 2,27% во время торгов, до 83,22 рубля, а курс евро вырос на 2,09%, до 91,0175 рубля. Что касается китайской валюты, то её стоимость увеличилась на 2,52% и достигла отметки 12,097 рубля.