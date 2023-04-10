Глава ЦБ поставила точку в слухах о выплате пенсий в цифровых рублях

Цифровые рубли не заменят собой наличные деньги, в том числе в вопросе выплаты пенсий. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле: например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это ещё один из способов расчёта", — пояснила она.

По её словам, Центробанк будет развивать как безналичную, так и наличную систему расчётов, чтобы россияне могли выбрать наиболее удобную для себя. ЦБ продолжит модернизировать банкноты, применяя более износостойкие материалы и совершенствуя способы защиты от фальшивок.

Набиуллина отметила, что основным преимуществом цифрового рубля являются бесплатные переводы для физлиц. Также это расширяет возможности при совершении финансовых операций.