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10 апреля, 11:18

Глава ЦБ поставила точку в слухах о выплате пенсий в цифровых рублях

Глава ЦБ Набиуллина назвала ложью слухи о выплате пенсий в цифровых рублях

Цифровые рубли не заменят собой наличные деньги, в том числе в вопросе выплаты пенсий. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле: например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это ещё один из способов расчёта", пояснила она.

По её словам, Центробанк будет развивать как безналичную, так и наличную систему расчётов, чтобы россияне могли выбрать наиболее удобную для себя. ЦБ продолжит модернизировать банкноты, применяя более износостойкие материалы и совершенствуя способы защиты от фальшивок.

Набиуллина отметила, что основным преимуществом цифрового рубля являются бесплатные переводы для физлиц. Также это расширяет возможности при совершении финансовых операций.

Российские банки заявили о готовности опробовать цифровой рубль на клиентах

Российские банки заявили о готовности опробовать цифровой рубль на клиентах

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что работы по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года. Он отметил, что сейчас прорабатывается разрешение биржевых сделок с этой валютой.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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