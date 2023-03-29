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29 марта, 13:27

Кабмин сообщил сроки введения цифрового рубля

Вице-премьер РФ Белоусов сообщил, что введение цифрового рубля завершится в 2023 году

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с правительством рассказал, что работы по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года. Он отметил, что сейчас прорабатывается разрешение биржевых сделок с этой валютой.

"Работа вышла на финишный этап, её предполагается завершить уже в текущем году. Законопроект 16 марта был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров", — доложил вице-премьер.

Белоусов пояснил, что авторы проекта намерены предусмотреть в нём регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля.

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Андрей Бражников
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