Кабмин сообщил сроки введения цифрового рубля

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с правительством рассказал, что работы по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года. Он отметил, что сейчас прорабатывается разрешение биржевых сделок с этой валютой.

"Работа вышла на финишный этап, её предполагается завершить уже в текущем году. Законопроект 16 марта был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров", — доложил вице-премьер.

Белоусов пояснил, что авторы проекта намерены предусмотреть в нём регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля.