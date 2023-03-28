Российские банки заявили о готовности опробовать цифровой рубль на клиентах

Российские банки заявили, что запустят "пилот" с цифровым рублём на операциях с настоящими клиентами, как только будет принята нормативная база. А это произойдёт в конце апреля – мае. Впрочем, банки готовы сделать это уже сейчас, пишет ТАСС со ссылкой на кредитные организации.

Согласно плану, тестирование реальных платежей с цифровым рублём должно было начаться с 1 апреля этого года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле прошёл в Госдуме только первое чтение. В ЦБ заявили, что не начнут тестирование, пока не будет принята нормативная база. Как отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, скорее всего, закон о цифровом рубле будет принят в апреле, а действовать начнёт в мае.

По данным ЦБ, 13 банков технически подтвердили готовность участвовать в "пилоте" на реальных операциях с ограниченным числом клиентов.