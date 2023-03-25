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25 марта, 09:37

Экономист раскрыл, как изменится жизнь россиян при вводе цифрового рубля

Экономист Гинько: Введение цифрового рубля упростит привлечение финансирования для бизнеса

Введение в России цифрового рубля упростит привлечение финансирования для бизнеса. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владислав Гинько.

"Конечно, мы почувствуем приход цифрового рубля на каких-то бытовых вещах. Это различные выплаты из бюджета, например, социальные пособия можно будет получать в виде цифровых рублей. Также это упрощает привлечение финансирования для бизнеса", — отметил он.

По словам эксперта, такое нововведение сыграет значительную роль и для внешней торговли — особенно с учётом санкций против РФ. Специалист напомнил, что в России "обрубают" возможность платежей в долларах и евро. Он отметил, что во внешней торговле в этой связи РФ готова рассматривать всевозможные опции, чтобы "получать деньги за наши экспортные товары и иметь возможность их оплачивать".

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Ранее Лайф рассказывал, что такое цифровой рубль и как им пользоваться. С 1 апреля покупатели и бизнес для расчётов получат третью форму национальной валюты.

Обложка ©

Getty Images / Maksim Rumiantsev

Никита Осипов
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