Экономист раскрыл, как изменится жизнь россиян при вводе цифрового рубля

Введение в России цифрового рубля упростит привлечение финансирования для бизнеса. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владислав Гинько.

"Конечно, мы почувствуем приход цифрового рубля на каких-то бытовых вещах. Это различные выплаты из бюджета, например, социальные пособия можно будет получать в виде цифровых рублей. Также это упрощает привлечение финансирования для бизнеса", — отметил он.

По словам эксперта, такое нововведение сыграет значительную роль и для внешней торговли — особенно с учётом санкций против РФ. Специалист напомнил, что в России "обрубают" возможность платежей в долларах и евро. Он отметил, что во внешней торговле в этой связи РФ готова рассматривать всевозможные опции, чтобы "получать деньги за наши экспортные товары и иметь возможность их оплачивать".