Юрист объяснила, почему не стоит переживать по поводу цифровых пенсий

С 1 апреля в России в пилотном режиме вводится третья форма национальной валюты — цифровой рубль. Его задача — сократить долю наличных денег в расчётах и упростить контроль за расходованием бюджетных средств. В перспективе появится и так называемая цифровая пенсия, но некоторые пенсионеры уже стали беспокоиться, что это их как-то коснётся уже сейчас. Беспокоиться здесь не о чем, заявила Лайфу старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Точных сроков перевода пенсии на цифровой рубль нет. Если он и будет, то по желанию. Пенсионер сам сможет выбрать, в какой форме ему удобно получать деньги и где.

"Действительно, сейчас многие пенсионеры обеспокоены перспективой появления цифрового рубля. В будущем ЦБ планирует внедрить его в широкий оборот, в том числе и выплачивать им пенсии. Но опасаться здесь нечего", — заявила Петрикова.

Также она выразила уверенность, что цифровой рубль станет надёжным платёжным средством. К тому же, как считает юрист, Центробанк заинтересован в массовом внедрении новой российской валюты, поэтому, возможно, предложит какие-то бонусы за переход на такую систему расчётов.