Госдума приняла в I чтении законопроект о внедрении цифрового рубля

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении поправки в законодательство, регулирующие использование цифрового рубля. Согласно изменениям, предлагается отнести цифровые рубли к безналичным денежным средствам. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Предполагается, что цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться для переводов, оплаты товаров, а также как надёжный способ сохранения средств. Статус оператора платформы цифрового рубля закрепляется за Центральным банком. Ответственность за сохранность и правильность учёта информации об операциях с цифровыми рублями — также за регулятором.

"Поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам, регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счёта и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счёта", — сказано в сообщении.