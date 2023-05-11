Экономист спрогнозировал попадание России в список стран с инфляцией ниже средней

Нынешняя стабильная ситуация в российской экономике стала результатом многолетней политики Москвы по снижению зависимости от внешних процессов и созданию опоры из внутренних ресурсов. Об этом Лайфу рассказал директор по научной работе Института Гайдара экономист Сергей Дробышевский.

Эксперт напомнил о состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина и руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова, где подчёркивалось, что экономические показатели России оказались лучше, чем у стран Запада. Так, 2022 год продемонстрировал успешную адаптацию российского бизнеса к изменившимся условиям.

"Выстояв в 2022 году, экономика России подготовилась к дальнейшему развитию за счёт использования внутренних факторов, а также максимального использования возможности расширить своё присутствие на внешних рынках в дружественных и нейтральных странах, несмотря на все усилия ряда государств по изоляции и вытеснению российских товаров с мирового рынка", — заметил Дробышевский.

Предварительные итоги первого квартала 2023 года для нашей страны оптимистичны, продолжил аналитик. Падение оценивается на уровне всего одного процентного пункта, поэтому при успешности во всех остальных кварталах текущего года итоговые значения роста ВВП могут достичь 1–1,5%, как и прогнозирует Минэкономразвития РФ.

"Текущая годовая инфляция (2,6%) находится в значительной степени под влиянием длинного периода дефляции в прошлом году, поэтому до конца года ожидается увеличение значений годовой инфляции до 6–6,5%, однако это в любом случае снижение более чем в два раза по отношению к прошлому году", — говорит собеседник Лайфа.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о глобальных инфляционных тенденциях, поэтому уровень в 6% — это "нормальный" уровень роста цен для многих развитых экономик в 2023 году. И Россия впервые в истории имеет больше шансов оказаться страной с инфляцией ниже средней мировой, чем в группе стран с высокими инфляционными показателями.