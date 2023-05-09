Экономисты предсказали, как изменится график ВВП России в 2023 году

Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 0,9%, следует из консенсус-прогноза газеты "Известия". Такой сценарий более оптимистичен, нежели оценки МВФ (0,7%), и пессимистичней, чем у Минэкономики (1,2%). На указанные значения рассчитывают семь из восьми экспертов крупнейших финансовых организаций страны, оставшийся один специалист предсказал нулевые изменения.

"Значительную поддержку экономике оказывает реализация государственных программ и мер поддержки. Также важно, что сохраняется спрос на кредиты, прежде всего в корпоративном сегменте, и растёт деловая активность", — подчеркнул эксперт.

Финансисты также назвали среди факторов роста увеличение потребительского спроса, переориентацию экспорта в "новые" страны, Индию, Китай и другие. По их мнению, повлияет на увеличение ВВП и реализация госпрограмм, мер поддержки, а также интерес населения к кредитованию.