Россия вошла в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года. По итогам прошлого года РФ произвела товары и услуги на общую сумму 2,3 триллиона долларов и заняла восьмое место по данному показателю. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на расчёты, произведённые на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

В 2014 году Россия была девятой. Тогда она достигла показателя 2,05 триллиона долларов. Крупнейшей по итогам 2022 года оказалась экономика США с номинальным ВВП 25,46 триллиона долларов. Второе место занял Китай (17,94 триллиона), третье — Япония (4,17 триллиона). В первую пятёрку также попали Германия и Индия. В десятке оказались Великобритания, Франция, Канада, Италия. Из топ-10 выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й. Расчёты велись на основе последних годовых и квартальных данных.