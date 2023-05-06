В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года снизился до минимума за всю историю. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, уровень внешнего долга в РФ сократился до 16,6 процента. С 2002 года это минимальное значение (ранее такие данные не публиковались). Самый низкий уровень долга среди крупнейших экономик в Китае, там он составил 13,7 процента. А в Индии внешний долг по итогам года зафиксировался на уровне 19,1 процента ВВП.

Нидерланды и Великобритания стали наиболее закредитованными. Так, в первом случае внешний долг составил 380,5 процента ВВП, во втором — 287 процентов. В Швейцарии он тоже оказался велик и составил 280,5 процента, а во Франции — 249 процентов. Сильнее всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос в Японии — до 104 процентов.