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6 мая, 09:45

В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года снизился до минимума за всю историю. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, уровень внешнего долга в РФ сократился до 16,6 процента. С 2002 года это минимальное значение (ранее такие данные не публиковались). Самый низкий уровень долга среди крупнейших экономик в Китае, там он составил 13,7 процента. А в Индии внешний долг по итогам года зафиксировался на уровне 19,1 процента ВВП.

Внешний долг России упал до минимума за 15 лет

Внешний долг России упал до минимума за 15 лет

Нидерланды и Великобритания стали наиболее закредитованными. Так, в первом случае внешний долг составил 380,5 процента ВВП, во втором — 287 процентов. В Швейцарии он тоже оказался велик и составил 280,5 процента, а во Франции — 249 процентов. Сильнее всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос в Японии — до 104 процентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
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