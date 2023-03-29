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29 марта, 15:43

Внешний долг России упал до минимума за 15 лет

ЦБ: Внешний долг РФ в 2022 году упал до минимального значения за 15 лет

Центральный банк России сообщил, что внешний долг страны в 2022 году упал до минимума за 15 лет и составил $380,5 миллиарда. Статистика опубликована на сайте регулятора.

Последний раз до таких значений показатель госдолга опускался в первом квартале 2007 года. Долг сократился на $101,8 миллиарда, что стало наибольшим падением с 2014 года, когда долг снизился на $129 миллиардов.

Достичь таких показателей удалось за счёт погашения кредитов и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам. Согласно статистике, ЦБ и кредитные организации за год сократили внешнюю задолженность до $93,5 миллиарда. Большую часть долга — $241 миллиард — перед иностранными кредиторами имеют другие отрасли экономики. На органы госуправления из всей суммы приходится $46,1 миллиарда.

ЦБ продлил запрет на вывод средств брокеров за рубеж

ЦБ продлил запрет на вывод средств брокеров за рубеж

Ранее Центробанк установил порядок возвращения ценных бумаг РФ из-за границы. Там объяснили, что такая мера позволит исключить иностранные организации из цепочки учёта российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.

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Shutterstock

Андрей Бражников
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