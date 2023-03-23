ЦБ продлил запрет на вывод средств брокеров за рубеж

Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничение было впервые введено с 1 апреля 2022 года.

"Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года ещё на шесть месяцев", — говорится в публикации на сайте ЦБ.

Это также касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физ- и юрлиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности, пояснил регулятор.