ЦБ продлил запрет на вывод средств брокеров за рубеж
Банк России продлил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов с брокерских счетов
Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничение было впервые введено с 1 апреля 2022 года.
"Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2023 года ещё на шесть месяцев", — говорится в публикации на сайте ЦБ.
Это также касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физ- и юрлиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности, пояснил регулятор.
Ранее Центробанк установил порядок возвращения ценных бумаг РФ из-за границы. Там объяснили, что такая мера позволит исключить иностранные организации из цепочки учёта российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.
LIFE / Александр Шалгин