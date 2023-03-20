Центробанк установил порядок возвращения ценных бумаг РФ из-за границы

Центробанк установил для депозитариев порядок возврата ценных бумаг РФ, которые учитываются на их клиентских счетах за границей. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

"Это позволит исключить иностранные организации из цепочки учёта российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов", — говорится в заявлении на сайте Центробанка.

Участники рынка обязаны подать обращение о переводе в Национальный расчётный депозитарий, после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, которые открыты в центральном депозитарии. При этом данная возможность предоставляется один раз.

С начала этого года владельцы ценных бумаг, которые передали их по договору на хранение зарубежной организации с правом пользования, имеют право обратиться в российский депозитарий с заявлением о принудительном переводе активов в инфраструктуру России. Центробанк определил срок, на который можно продлить данную процедуру. Если иностранный институт заявил о возражениях на списание за два дня до окончания срока, то на решение вопросов даётся ещё 30 рабочих дней.