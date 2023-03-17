Набиуллина призвала россиян класть деньги в банки, не дожидаясь повышения ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала россиян не ожидать повышения ключевой ставки, теряя выгоду, а класть свои сбережения в банки уже сейчас. Она с иронией отметила, что некоторые россияне с надеждой ждут такого решения регулятора.

"Мы действительно дали сигнал о том, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски. Вероятность повышения ставки есть, но это не предопределено", — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, перед принятием решения об открытии счёта нужно определиться со своими финансовыми целями. Она напомнила, что за время длительного ожидания повышения ключевой ставки можно увеличить свои накопления, положив их на депозит.

"Это, конечно, нужно считать и соизмерять", — добавила она.