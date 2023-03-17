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17 марта, 12:36

Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2023 году

Набиуллина: Вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превалирует

Ключевую ставку в 2023 году скорее повысят, чем понизят. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность её снижения", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

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Напомним, в пятницу, 17 марта, Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Дальнейшие решения будут приняты с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков, пояснили в регуляторе.

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ТАСС / Донат Сорокин

Никита Никонов
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