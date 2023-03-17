Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2023 году

Ключевую ставку в 2023 году скорее повысят, чем понизят. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность её снижения", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.