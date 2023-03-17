Валютная интрига раскрыта: О чём говорит решение Центробанка по ключевой ставке Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5 процентов годовых, хотя некоторые аналитики ждали её повышения. Как решение регулятора повлияет на кредиты, вклады и курс рубля? 17 марта, 10:52 Центральный банк РФ. Обложка © Shutterstock

17 марта 2023 года совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отметил, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения заметно снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Впрочем, как и ценовые ожидания предприятий.

— У Центробанка есть возможность удерживать ключевую ставку на уровне 7,5% в марте. Релиз по инфляции за февраль вышел лучше ожиданий. Доходности не бегут впереди регулятора на коротком конце кривой. За счёт эффекта базы прошлого года уже в марте годовая инфляция резко замедлится. Пусть это формальность, но она может благоприятно сказаться на инфляционных ожиданиях. Последние уже существенно снизились в марте. Рубль с момента последнего заседания несколько ослаб. Цены на нефть просели, что является проинфляционным фактором, — рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

В то же время, по его словам, дифференциал ставок с американскими гособлигациями после февральского роста резко снизился на фоне проблем у банков США. Эксперт считает, что к концу текущего года ключевую ставку удастся удержать на уровне не выше 8%.

На данный момент существенного изменения стоимости акций, облигаций и динамики рубля не будет. Не ожидается и каких-то изменений в ставках по кредитам и депозитам. В то же время для биржевых активов важна будет и риторика ЦБ. Если регулятор по-прежнему будет давать жёсткие посылы, это негативно скажется на стоимости облигаций и может немного поддержать рубль. Такой прогноз сделал Альберт Короев.

— Экономика восстанавливается в условиях жёстких санкций и не нуждается в новых инъекциях в виде повышения ключевой ставки. Решение ЦБ не окажет влияния на курс рубля. Он останется под давлением из-за низких цен на нефть до конца марта. Промежуточными целевыми уровнями для иностранных валют выступают 76 рублей за доллар, 81,5 рубля за евро и 11 рублей за юань. При этом созданы внешние условия для ослабления рубля до 80 рублей за доллар, 83 рублей за евро и 11,3 за юань, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом аналитик отметил, что вероятность повышения ставки до 8% в апреле выросла. К такому же мнению склоняются и многие другие экономисты. Если этот прогноз сбудется, то в апреле можно будет ждать повышения ставок и по кредитам, и по вкладам.

Авторы Нина Важдаева