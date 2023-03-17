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17 марта, 10:32

ЦБ в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России в четвёртый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.

В регуляторе указали на умеренные темпы прироста цен, существенное снижение инфляционных ожиданий населения, продолжение восстановления деловой и потребительской активности.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года", — говорится в сообщении ЦБ.

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Напомним, 28 февраля 2022 года ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В последующие месяцы решением регулятора ставка снижалась, в последний раз это произошло 16 сентября. Тогда был установлен показатель в 7,5% годовых, после чего он пока не менялся.

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LIFE / Александр Шалгин

Александра Вишнякова
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