ЦБ в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России в четвёртый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Дальнейшие решения регулятор будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.