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6 марта, 15:55

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Центробанк продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц. Эта мера была введена в марте 2022 года, а затем продлевалась.

"Если валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях", — говорится в сообщении регулятора.

Для банков тоже на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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А ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчёркивала, что евро и доллар в России запрещены не будут. Валютные вклады тоже государство конфисковывать не планирует.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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