ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Центробанк продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц. Эта мера была введена в марте 2022 года, а затем продлевалась.

"Если валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях", — говорится в сообщении регулятора.

Для банков тоже на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.