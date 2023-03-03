Путин ввёл особый порядок сделок с "недружественными" ценными бумагами

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретёнными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ определяет порядок сделок с акциями российских акционерных обществ, облигациями российских эмитентов, облигациями федерального займа (ОФЗ), учёт прав на которые осуществляется российскими депозитариями, а также с инвестиционными паями российских паевых инвестиционных фондов при условии, что эти сделки влекут за собой переход права собственности на эти бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.

Документ распространяется на операции, когда ценные бумаги куплены после 1 марта 2022 года у лиц недружественных стран. Указ действует с даты публикации до момента отмены установленных им временных мер.