Путин подписал указ о введении внешнего управления в компаниях, срывающих гособоронзаказ

Отмечается, что документ принят в рамках возможностей, которые предоставляет законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках гособоронзаказа. Если компании нарушат свои обязательства по оборонным контрактам, включая поставки продукции, права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления будут приостанавливаться "впредь до отмены военного положения". Управляющая организация будет выбираться на основании предложений Минпромторга. Военное положение в России в настоящее время введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.