Путин подписал указ о введении внешнего управления в компаниях, срывающих гособоронзаказ
В российских компаниях, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что документ принят в рамках возможностей, которые предоставляет законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках гособоронзаказа. Если компании нарушат свои обязательства по оборонным контрактам, включая поставки продукции, права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления будут приостанавливаться "впредь до отмены военного положения". Управляющая организация будет выбираться на основании предложений Минпромторга. Военное положение в России в настоящее время введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
Также президент подписал указ о создании при коллегии Военно-промышленной комиссии рабочей группы по вопросам деятельности предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ) во время действия военного положения.
Ранее стало известно, что прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ. Базироваться ведомство будет в Ростове-на-Дону.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков